Escono di strada tornando da un matrimonio: muore la zia della sposa

Festa di matrimonio finita in tragedia. Il suv su cui viaggiava un gruppo di quattro persone, che stava tornando dalla cerimonia, è finito fuori strada. Nell'incidente, avvenuto a San Benigno Canavese nel Torinese intorno alle 5 di questa notte, domenica 29 ottobre, è morta una donna di 57 anni, Giuseppina Tallarida, residente a Sant'Agata del Bianco, in provincia di Reggio Calabria.

Il gruppo stava tornando da una festa di matrimonio a bordo di un suv della Mercedes quando il conducente, il padre della sposa, per motivi al momento sconosciuti ha perso il controllo del mezzo all'altezza di via dell'Alpina a San Benigno Canavese.

Sul luogo dell'incidente sono giunti i soccorsi, che hanno estratto dalle lamiere i passeggeri del veicolo. I feriti sono stati trasportati in ospedale a Ciriè e Chivasso. Per la donna, la zia della sposa, non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Due dei tre feriti sono in prognosi riservata. Il conducente dell'auto è un uomo di 63 anni residente a Bosconero. In auto con lui c'era la moglie, che viaggiava nella parte posteriore dell'auto insieme a un'altra donna di origine peruviana residente a Torino.