Lo scooter finisce contro lo spartitraffico: morti un uomo e una donna

Sangue sulle strade di Milano. Un uomo e una donna sono morti dopo essere rimasti coinvolti in un incidente stradale lunedì sera in via Novara, zona San Siro. I due - 40 anni lui e 31 lei - erano in sella a uno scooter è finito contro lo spartitraffico. Entrambi italiani, erano residenti a Settimo Milanese.

Secondo una prima ricostruzione riportata da MilanoToday sembra che alla guida del mezzo, un Kymco 125, ci fosse il quarantenne. Cosa gli abbia fatto perdere il controllo è tutto da ricostruire. Lo scooter è finito contro spartitraffico centrale e le due vittime sono state sbalzate sull'asfalto. Il mezzo ha proseguito la marcia finendo prima contro un segnale stradale e poi contro un semaforo. L'uomo e la donna sono stati trasportati in pronto soccorso in condizioni disperate e nella notte sono stati dichiarati morti. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, che stanno vagliando le immagini registrate dalle telecamere della zona.