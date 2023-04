Tragico schianto frontale: quattro giovani morti e due feriti gravi

Uno schianto devastante, quattro giovani vite spezzate. Molto pesante il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada provinciale 231, tra Modugno e Bitonto, vicino a Bari.

Quattro morti e due feriti gravi. Le informazioni sono ancora frammentarie: le quattro vittime avrebbero tra i 17 e i 27 anni, ci sono altri due feriti che sono entrambi ricoverati.

L'impatto è stato violentissimo: due auto, una Renault Scenic e una Opel Corsa, si sono scontrate frontalmente. Le quattro vittime erano a bordo della Opel che è finita fuori strada oltre la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere.

Le ambulanze hanno trasportato il giovane alla guida della Scenic al Policlinico di Bari, mentre la ragazza, con fratture multiple, è stata trasportata all'ospedale Di Venere di Bari-Carbonara. Ancora tutta da definire la dinamica del sinistro; le due auto si sono scontrate frontalmente, ma non è chiaro quale delle due procedesse in direzione Bari e quale in direzione Bitonto.

Strazianti le scene sul luogo dell'incidente, dove sono accorsi alcuni parenti delle vittime.