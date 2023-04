Chi sono i quattro giovani morti nell'incidente di Bitonto

Lucrezia Natale aveva solo sedici anni, Floriana Fallacara 20, Tommaso Ricci 23 e Alessandro Viesti 24. Le loro vite si sono spezzate al chilometro 2,5 della strada statale 231 che da Bari porta a Foggia. Sono loro le quattro giovanissime vite dell'incidente che si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì.

I quattro erano tutti di Bitonto (Bari) e si trovavano a bordo di un'Opel Corsa che si è scontrata con una Renault Scenic su cui viaggiava una coppia di fidanzati: 20 anni lui e 19 anni lei. Entrambi sono stati ricoverati: il ragazzo è al Policlinico di Bari, la fidanzata all'ospedale Di Venere di Bari-Carbonara. È stata operata nella notte per fratture ai femori e all'omero destro.

Da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente: le due auto si sarebbero scontrate frontalmente diventando un ammasso di lamiere. L'Opel Corsa è stata sbalzata fuori strada. Le indagini sono affidate agli agenti della polizia stradale.

Lucrezia Natale frequentava il terzo anno del liceo Sylos di Bitonto, con indirizzo economico-sociale. "Il giorno in cui sei nata sono diventato fratello. Il giorno della tua morte sei diventata il mio angelo custode", ha scritto sui social il fratello 31enne Francesco. "Mia sorella - aggiunge - è stata il regalo che non ho mai chiesto ma che ho sempre desiderato. Gli angeli sono sorelle che si sono trasferite in paradiso. Una sorella ti completa la vita, non importa dove sia".

Tommaso Ricci era elettricista, molto conosciuto in città. Floriana Fallacara era la sua fidanzata, lavorava saltuariamente. Alessandro Viesti lavorava con il papà nella tabaccheria di famiglia, in una delle strade principali di Bitonto.

Per il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino. "Per la nostra città è un momento di enorme dolore - ha detto il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci -. Tutti avevano l'età delle mie figlie e non si può morire così: è un momento di atroce sofferenza per le famiglie colpite e avvertiamo il bisogno di stringerle in un corale, silenzioso e commosso abbraccio".