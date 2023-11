Falciati mentre soccorrono giovane investito in monopattino: sei mezzi coinvolti, maxi-incidente

Sfiorata la tragedia. Cinque auto e un monopattino: sono i mezzi rimasti coinvolti in un maxi-incidente alle porte di Cagliari ieri, mercoledì, nel tardo pomeriggio. Traffico a lungo in tilt all'altezza del chilometro 6,800 della statale 131, la principale arteria della Sardegna, all'altezza dello svincolo per l'aeroporto di Elmas.

Secondo una prima ricostruzione, un'auto ha colpito un giovane di 21 anni che procedeva su un monopattino. Altre vetture si sono fermate e le persone all'interno sono uscite per prestare i primi soccorsi, ma sono state a loro volta travolte da altri veicoli. Sei feriti, di cui tre in condizioni serie. I più gravi sono una 40enne e un 33enne, portati dal 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari, un 44enne è stato portato al Policlinico di Monserrato. Inoltre una 50enne è stata accompagnata al Santissima Trinità. Vari codici rossi per ferite, fratture e lesioni gravi: ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre alla polizia stradale per ricostruire la dinamica, la polizia locale e i vigili del fuoco, sono accorsi ben sette mezzi del 118 che hanno trasportato in ospedale le persone coinvolte nell'incidente.

