L'auto finisce contro un muro, morta bambina di tre anni. Il papà guidava senza patente

Tragedia nella notte tra sabato 6 e domenica 7 luglio a Villabate, in provincia di Palermo. Una bambina di tre anni è rimasta uccisa in un incidente stradale. La piccola era col resto della famiglia - papà, mamma e fratello gemello - a bordo di una Volkswagen Polo finita contro un muro in via Natta.

Secondo quanto riporta PalermoToday, al volante c'era il papà della piccola. Dai primi accertamenti è emerso che l'auto era senza copertura assicurativa e l'uomo, che rischia l'accusa di omicidio stradale, non aveva la patente.

Il padre della bambina avrebbe perso il controllo del mezzo all'uscita di una curva. Lui, così come la moglie e l'altro figlio, sono rimasti illesi. Per la piccola, invece, la corsa in ospedale col 118 è stata inutile.

Il pm di turno ha disposto l'autopsia. Sono al vaglio degli investigatori anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e l'uomo è stato sottoposto all'alcol test.

L'incidente riporta alla memoria un'altra tragedia familiare avvenuta nel Palermitano solo lo scorso 24 giugno quando lungo la strada Palermo-Sciacca sono morti Selma El Mouakit, 20 anni, e il nipotino di appena sedici mesi. Erano su un'auto finita fuori strada e al volante c'era la mamma del bimbo. Il suo tasso alcolemico era superiore alla norma.