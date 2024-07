Ubriaco al volante travolge una 27enne che passeggia con le nipotine: il corpo scaraventato in un terreno

Doveva essere una serata come tante: la cena e poi la passeggiata con le nipotine. Invece una 27enne, Lucia Passariello, è stata travolta e uccisa da un'auto che l'ha centrata in pieno. Il tragico incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, 5 luglio, a Camposano (Napoli).

La giovane stava passeggiando in via Croce San Nicola tenendo per mano le nipotine di 10 e 7 anni quando alle loro spalle è sopraggiunta una Suzuki Splash che l'ha travolta, scaraventandola in un terreno oltre un muro alto 1 metro e mezzo. Miracolosamente illese invece le bimbe, diventate testimoni della morte della zia.

Al volante c'era un 26enne, che poco dopo ha fermato l'auto. Portato in ospedale dal 118 e dai carabinieri, è stato rilevato un tasso alcolemico superiore a quanto consentito. È stato arrestato per omicidio stradale e posto ai domiciliari in attesa di giudizio. Il veicolo era assicurato e i documenti di circolazione erano in regola. La salma di Lucia è stata sequestrata e sarà sottoposta all'autopsia presso il Policlinico di Napoli.