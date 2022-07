Tragico scontro tra due auto: morte due ragazze di 21 e 22 anni

Incidente mortale, poco dopo la mezzanotte tra il 10 e l'undici luglio, a Roma. A perdere la vita due giovani di 21 e 22 anni. L'impatto, secondo quanto si apprende, è avvenuto sulla cosiddetta "Olimpica", all'altezza della tangenziale est nel tratto di via del Foro Italico 605, tra la Salaria la zona dell'Acquacetosa.

A scontrarsi, per cause al vaglio degli inquirenti, due veicoli: una Alfa Stelvio e una Citroen c3. La Citroen arrivava da Tor di Quinto e si è cappottata dopo l'impatto. All'interno due ragazze, trovate già morte dai soccorritori giunti sul posto dopo essere stati allertati dagli automobilisti. La Stelvio, a quanto si è appreso, era nell'altra carreggiata in corsia di sorpasso.

La dinamica è al vaglio. Sul luogo dell'incidente, circa trenta minuti dopo la mezzanotte, il personale medico del 118, i vigili del fuoco, la polizia e la polizia locale con diverse pattuglie, per le analisi scientifiche e la chiusura della strada. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, neanche quella che porta a uno scontro dovuto all'alta velocità. Le salme delle due ragazze di 21 a 22 anni sono state affidate all'autorità giudiziaria.