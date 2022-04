La loro auto finisce fuori strada: una ragazza morta e due feriti

Tragico venerdì notte in provincia di Roma. In un grave incidente stradale avvenuto in via Casilina a Colleferro, una ragazza di 21 anni è morta e altri due sono rimasti feriti in modo grave.

Secondo le prime informazioni, i tre erano sulla stessa auto.La loro Bwm avrebbe sbandando appena superato una curva finendo contro due alberi. L'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo alla giovane. Il conducente, un ragazzo di 21 anni, e l'altra passeggera sono invece rimasti feriti e sono stati trasportati in gravi condizioni all'ospedale di Colleferro. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118.