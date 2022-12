Andrea Lodi Rizzini ucciso a Natale da un'auto pirata, arrestato un uomo

Un uomo di 60 anni, originario della provincia di Cosenza e residente in Svizzera, è accusato di avere investito e ucciso lo chef Andrea Lodi Rizzini lungo la strada che da Viadana (Mantova) porta a Boretto (Reggio Emilia). L'incidente è avvenuto la notte di Natale. Rizzini, 43 anni, non è stato soccorso. Il mezzo che lo ha colpito e ucciso ha proseguito la sua corsa. Il corpo è rimasto in strada. Lo hanno trovato i carabinieri, allertati da una segnalazione.

Secondo gli inquirenti alla guida del mezzo c'era il 60enne, individuato e arrestato dai carabinieri. I militari della Compagnia di Viadana lo hanno individuato dall'esame delle telecamere della zona mentre al volante di una Bmw serie 1 con targa svizzera attraversava il ponte sul fiume tra Viadana e Boretto, a pochi metri di distanza da dove era stato trovato il cadavere dello chef, diretto verso Viadana.

Lo chef stava tornando a casa a piedi dopo aver bucato la ruota posteriore della sua bici elettrica. Poi l'incidente. Sull'auto sono stati trovati segni "compatibili con l'investimento". L'indagato è stato sentito a lungo in caserma dal pubblico ministero Michela Gregorelli, che ha disposto il fermo per il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga. Dovrà rispondere anche di omissione di soccorso. L'uomo è stato richiuso nel carcere di Mantova.