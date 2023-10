Auto sfonda il muro, l'impatto è devastante: un morto

Non ha avuto scampo. Un uomo di Rivarolo Canavese (Torino) ha perso la vita nella serata di domenica 29 ottobre 2023, in un terribile incidente avvenuto sulla strada provinciale della Mandria a Druento. Come riporta TorinoToday, l'auto che guidava, una Lancia Ypsilon, si è schiantata contro il muro della Mandria all'altezza della cascina Oslera, sfondandolo.

Le immagini scattate sul luogo della tragedia sono impressionanti: la parte superiore dell'abitacolo dell'auto non c'è più. Vani tutti i soccorsi, l'automobilista è morto praticamente sul colpo. Per ricostruire la dinamica dello schianto indagano i carabinieri di Venaria Reale. Non risultano altri veicoli coinvolti, si è trattato di un incidente autonomo. Non è chiaro perché il conducente abbia perso il controllo del mezzo. La strada è rimasta chiusa a lungo dopo l'incidente.

