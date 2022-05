Finisce con la moto contro la fiancata di una Panda: morto un uomo di 54 anni

Gravissimo incidente stradale oggi, 15 maggio, alle porte di Alseno (Piacenza). Nello scontro tra un'auto e una moto è morto il condicente del mezzo a due ruote. La vittima è un uomo di 54 anni. La donna che in sella con lui è in gravissime condizioni.

Come ricostruisce Leonardo Trespidi per IlPiacenza, lo schianto è avvenuto intorno alle 9,15 sulla via Emilia alle porte di Alseno, davanti a un’area di servizio. La moto procedeva in direzione di Parma quando è avvenuto l'impatto con una Fiat Panda. Dai primi accertamenti - la dinamica esatta però è ancora al vaglio degli inquirenti - sembra sia stata la macchina a tagliare la strada alla moto, che è finita contro la fiancata.

Il 118 è arrivato sul posto con diversi mezzi, inclusa un'eliambulanza. I sanitari hanno rianimato a lungo l'uomo che però aveva riportato ferite troppo gravi ed è morto. La donna che era in sella con lui è stata invece trasportata in volo all'ospedale maggiore di Parma. Illleso invece il conducente dell'auto: si tratta di un uomo di 76 anni, risultato negativo al test dell'etilometro. Sul posto anche i carabinieri del Norm di Fiorenzuola e della stazione di Cortemaggiore.

(Foto in basso Trespidi)