L'auto si schianta contro un muretto: Carlo muore sul colpo, feriti altri tre giovanissimi

Un morto e tre feriti, tutti molto giovani e due dei quali in codice rosso. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto nella serata del 22 gennaio sulla strada provinciale 4 che collega Campi Salentina a Novoli. A perdere la vita, un ragazzo di 18 anni di Campi Salentina. Si chiamava Carlo Ala. Come si legge su LeccePrima, i ragazzi erano a bordo di una Fiat Grande Punto. Al volante c'era Carlo Ala. Per cause ancora da chiarire, la vettura è finita contro un muretto sul lato destro della strada, compiendo una sorta di testacoda. L'impatto è stato devastante. La parte anteriore del veicolo, che sembra stesse procedendo in direzione di Novoli, è andata distrutta. All'arrivo dei soccorsi, per Ala era troppo tardi. Gli altri ragazzi sono stati trasportati in ospedale a Lecce in codice rosso. Non risultano coinvolti altri veicoli. Indagano i carabinieri di Campi Salentina.

