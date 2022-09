Guida la moto di un amico, esce fuori strada e muore: non aveva la patente

La moto in prestito, la corsa, lo schianto. Un ragazzo di 24 anni è morto oggi, 24 settembre, in un incidente ad Albese con Cassano (Como). Ha perso il controllo di una Honda Hornet 600 ed è andato a sbattere contro un palo. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Secondo le prime informazioni non avrebbe potuto guidare quel mezzo, perché senza patente.

La vittima era di origine marocchina. Come racconta QuiComo, non aveva la patente che gli permetterva di guidare la Hornet 600. La moto era di un suo amico. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto il quadro era già critico. E' stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli di Erba, ma è morto poco dopo il ricovero. Indagano i carabinieri.