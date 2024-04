Auto contro muro dopo una festa: Carmelania Impedovo muore a 17 anni, ferite le amiche a bordo

Ancora una tragedia sulle strade della provincia di Taranto. Una 17enne, Carmelania Impedovo, è morta in un incidente stradale avvenuto a Mottola.

Incidente a Mottola: morta Carmelania Impedovo, 17 anni

L'auto sulla quale viaggiava la giovane vittima è finita fuori strada intorno alle 2.30 della notte tra il 3 e il 4 aprile. Altre quattro ragazze sono rimaste ferite, una di loro è stata ricoverata in prognosi riservata. Il gruppo di amiche rientrava a casa dopo una serata trascorsa con amici per una festa di compleanno. La Fiat 500, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada sulla provinciale 25 andando a schiantarsi contro un muro di tufo e cemento. L'impatto è stato violentissimo.

Le ragazze ferite sono state trasportate con ambulanze del 118 all'ospedale Santissima Annunziata. Nessuna è in pericolo di vita.

Il sindaco: "Una maledizione"

"Sembra una maledizione - ha scritto su Facebook il sindaco di Mottola Giampiero Barulli - ma purtroppo è una realtà tragica: una giovane vita spezzata in un terribile incidente alle porte del nostro paese. Stringiamoci tutti intorno alla famiglia a cui giungano le più sentite condoglianze di tutta la comunità e preghiamo per le sorti delle altre ragazze in prognosi riservata".

Interpretando "il sentimento di commozione e cordoglio di tutta la comunità", a seguito dell'incidente stradale, il sindaco ha disposto la proclamazione del lutto cittadino per la giornata di oggi, venerdì 5 aprile. Alle 16 presso la parrocchia di San Pietro Apostolo i funerali della giovane Carmelania Impedovo.

Sono tanti, in queste ore, i messaggi sui social di cordoglio di amici e parenti che si stringono attorno alla famiglia della vittima. La comunità scolastica del Lentini di Mottola "vive oggi un momento di profondo strazio per la perdita della nostra Carmelania. Il tuo sorriso, la tua allegria, la tua gentilezza, la pienezza della tua giovinezza nei nostri cuori e nelle nostre menti. Tutti insieme, alunni, personale, famiglie, dirigente, condividiamo il profondo dolore della tua famiglia e ti diciamo semplicemente…Ciao!", si legge in una nota pubblicata sul sito internet dell'istituto.