Tragico schianto frontale: quattro morti (tre erano militari dell'Esercito)

Uno schianto violentissimo. E' molto pesante il bilancio del devastante incidente stradale di ieri sera sulla statale 200 che collega Taranto e Bari: quattro morti. Lo schianto è avvenuto a circa mezzo chilometro di distanza dallo svincolo per Mottola nella serata di lunedì 27 novembre. Due mezzi, una Fiat Multipla e un furgoncino minivan, si sono scontrati quasi all'altezza dell'imbocco di una galleria, in un tratto rettilineo.

Incidente stradale a Mottola (Taranto): quattro morti, chi sono

Tra le vittime dell'incidente di Mottola ci sono tre militari dell’Esercito. I graduati aiutanti Cosimo Aloia, Alberto Battafarano e Domenico Ruggiero, sono morti sul colpo. Sullo stesso mezzo c'erano anche altri due colleghi, rimasti feriti nella collisione e trasportati d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Ha perso la vita nello schianto anche il conducente del minivan, 68 anni, procedeva nel senso di marcia opposto. Sul posto, i carabinieri hanno svolto per ore tutti i rilievi, in modo da ricostruire cause e dinamica esatte dell'incidente, al momento, per forza di cose, non ancora del tutto chiare. Si è trattato, questo è certo, di uno scontro frontale e devastante.

Corpi sbalzati sull'asfalto o incastrati tra le lamiere

Sul luogo del gravissimo incidente sono intervenute ambulanze del 118, carabinieri, polizia stradale e tecnici dell'Anas. I militari facevano parte della Brigata Pinerolo 7° Bersaglieri di stanza ad Altamura (Bari) e originari della provincia di Taranto. Viaggiavano verso il capoluogo jonico. Terribile la scena che si sono trovati davanti i primi soccorritori: alcuni corpi erano stati sbalzati sull'asfalto, altri erano rimasti incastrati dentro l'abitacolo tra le lamiere: si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco.

Il cordoglio di Esercito e ministero della Difesa

Il ministro della Difesa Crosetto e il capo di stato maggiore dell'Esercito Serino hanno espresso cordoglio per la scomparsa dei militari. Qui di seguito la nota delle forze armate: "Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Pietro Serino, appresa la triste notizia, esprime profondo cordoglio e solidale vicinanza, a nome di tutta la forza armata e suo personale, alle famiglie dei Graduati Aiutanti Cosimo Aloia, Alberto Battafarano e Domenico Ruggiero, tutti tragicamente scomparsi a seguito di un incidente stradale in prossimità di Mottola, che ha coinvolto anche un altro mezzo, il cui conducente è deceduto anch'esso". Il generale "augura altresì una pronta guarigione agli altri feriti coinvolti e attualmente ricoverati in strutture ospedaliere della zona. Personale dell'esercito sta fornendo il massimo supporto logistico e psicologico alle famiglie dei militari, tutti appartenenti al 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura".

La strada statale è rimasta chiusa a lungo in entrambe le direzioni.

Continua a leggere su Today.it...