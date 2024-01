La carambola con l'auto e lo scontro frontale, Diego muore a 48 anni

Si è fermato per sempre il cuore di Diego Volpato, l'uomo di 48 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale giovedì mattina in via Campodoro a Villafranca. L'uomo è morto in ospedale, dopo due giorni di ricovero.

Come scrive su PadovaOggi Cesare Arcolini, la Hyundai di Volpato si è scontrata con la Skoda guidata da una donna. Pare che quest'ultima, uscendo in retromarcia da un parcheggio, non si sia accorta della Hyundai. Volpato non è riuscito a evitare l'impatto e la sua auto è schizzata nella corsia opposta di marcia andandosi a schiantare frontalmente con una Volvo guidata da un trentacinquenne di Mestrino. Un impatto devastante. Il conducente della Volto è rimasto ferito in modo lieve. Le condizioni di Volpato sono apparse subito gravissime, fino al tragico epilogo.

