Scooter travolto da un furgone in retromarcia: morta una donna, ferito il marito

Era in sella a uno scooter col marito quando un furgone in retromarcia ha colpito il loro mezzo facendoli rovinare sull'asfalto. È morta così, a Palermo, Anna Maria La Gattuta, di 60 anni, restauratrice di libri antichi. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio del 12 aprile tra piazzetta delle Vittime e piazza San Giovanni Decollato, a pochi metri dalla questura.

Come si legge su PalermoToday, alla guida dello scooter c'era il marito M. C., dipendente del Comune di Monreale, anche lui sessantenne. Secondo una prima ricostruzione, il furgone che si trovava davanti, in retromarcia, ha improvvisamente urtato la moto. I coniugi sono finiti per terra e le loro condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto è arrivato il 118. I due sono stati condotti in ospedale: l'uomo è in codice rosso al Policlinico. Vani invece i soccorsi per la donna.

Il tratto tra piazzetta delle Vittime e piazza San Giovanni Decollato è in salita. Il conducente del furgone ha detto di avere perso il controllo del mezzo per un guasto ai freni. Sulla dinamica esatta indagano gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati e sono stati disposti gli accertamenti tossicologici sui due guidatori.