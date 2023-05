Pick up si schianta, tragico volo nel fossato: tre morti e un ferito grave

Il bilancio è molto pesante. Tre morti e un ferito grave in un incidente stradale che si è verificato in contrada Poggio Pudano sulla statale 106, nella zona sud di Crotone, non lontano dall'incrocio tra la statale e via Isola Capo Rizzuto.

Si è trattato di un incidente autonomo, coinvolta solo una vettura. L'uomo alla guida, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del pick up, che si è schiantato in un fossato per la raccolta delle acque, profondo circa 10 metri. I feriti, estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, sono stati portati in ospedale a Crotone. Per tre delle persone a bordo non c'è stato nulla da fare. Sul posto oltre a vigili del fuoco e soccorritori anche i carabinieri per ricostruire la dinamica del drammatico incidente.

Morti tre cacciatori

Le vittime del terribile impatto sono tre cacciatori di Reggio Calabria. Domenico Battaglia e Santo Marcianò, entrambi di 73 anni, sono morti sul colpo, mentre Antonio Carriago, 29 anni, estratto vivo dalle lamiere dai vigili del fuoco, è deceduto poco dopo essere giunto all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.

Come riporta ReggioToday, i reggini, a bordo di un Ford Raptor, stavano facendo rientro in città, dopo aver partecipato in mattinata a una gara di caccia che si era svolta nella zona addestramento cani in località Fatagò, nel Comune di Cirò Marina.