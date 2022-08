Ragazzino di 12 anni in bicicletta investito e ucciso nella notte da auto pirata

Tragedia alla periferia di Milano. Un ragazzino di 12 anni, che era in sella alla sua bicicletta, è stato travolto e ucciso la notte scorsa in via Bartolini. L'impatto è stato violento e il dodicenne - nato a Milano di origine egiziana - è morto sul colpo. Il 118 ha solo potuto constatare il decesso.

Il conducente del mezzo non si è fermato a soccorrerlo. Il pirata della strada, un italiano di 20 anni, è stato poi individuato dagli agenti della Polizia locale che stanno valutando la sua posizione.

La tragedia si è consumata sotto gli occhi del papà del ragazzino. Padre e figlio erano insieme, entrambi in bici, quando è sopraggiunta la Smart che ha travolto il minorenne. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti. Le bici procedevano da piazza Firenze in direzione piazza Prealpi. Anche l'auto, secondo le prime informazioni, si muoveva nella stessa direzione.