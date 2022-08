Arrestato il poliziotto positivo ad alcol e droga che ha investito e ucciso un 19enne

Vent'anni da compiere a dicembre e il sogno di diventare un vigile del fuoco. Traguardi che Simone Sperduti non realizzerà. E' stato travolto e ucciso da un'auto a Roma mentre era in sella al suo scooter. Alla guida c'era un poliziotto di 46 anni, già sospeso dal servizio, risultato positivo agli esami per verificare l'assunzione di alcol e droga. Per lui l'autorità giudiziaria ha disposto l'arresto in carcere.

Come racconta Lorenzo Nicolini su RomaToday, Simone era tifoso della Roma, a Centocelle era conosciuto da molti. Faceva il magazziniere e l'incidente è avvenuto proprio mentre stava andando al lavoro, ieri mattina. La tragedia si è consumata in via Prenestina, all'altezza dello svincolo del grande raccordo anulare. Il giovane stava percorrendo il tratto a bordo del suo Honda Sh 300, diretto verso il centro città. L'auto che lo ha travolto, una Opel Meriva, stava per imboccare, secondo una prima ricostruzione della polizia Locale, la rampa per immettersi sul Gra. Stava svoltando su via Prenestina verso lo svincolo del raccordo anulare in direzione Roma Sud, poi lo scontro fatale con lo scooter. Lo scontro è stato violentissimo e Simone il giovane è stato sbalzato per alcuni metri.

Al volante dell'auto un agente di polizia di 46 anni della Polfer da tempo sospeso dal lavoro per motivi che la Questura - resa a conoscenza del fatto - non ha reso noti. L'uomo si è fermato e ha immediatamente allertato i soccorsi. In pochi minuti il personale del 118 è arrivato sul luogo dell'incidente ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare: i tentativi di salvargli la vita sono risultati vani.

I due mezzi sono stati sequestrati e il pm di turno potrebbe anche chiedere l'acquisizione delle telecamere di sicurezza presenti in zona per verificare se abbiano ripreso le fasi dell'incidente. I genitori, in ferie, sono stati avverti e nelle serata di ieri hanno riconosciuto il corpo.