Auto contro pilone, lo schianto è devastante: due ragazzi morti e uno ferito grave

Gravissimo incidente stradale in Calabria nella notte tra martedì e mercoledì. Lo schianto a Rosarno, nel Reggino: ci sono due morti, identificati come G.F. e M.G., e un ferito grave, G.F. le sue iniziali.

Per cause da chiarire, la Y10 con a bordo tre ragazzi poco più che ventenni, ha impattato violentemente con un pilastro in cemento. A perdere la vita il conducente e la passeggera accanto.

In gravi condizioni il passeggero che occupava il sedile posteriore, trasportato in codice rosso presso gli ospedali riuniti. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Palmi per estrarre dalle lamiere contorte dell'abitacolo i ragazzi coinvolti nell'incidente.