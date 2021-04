Il tragico incidente stradale sulla Casilina: 4 morti in diretta social

Gravissimo incidente stradale alla vigilia di Pasqua in provincia di Frosinone. E' di quattro morti il bilancio dell'incidente stradale tra due auto avvenuto nella serata di ieri a San Vittore (Frosinone), al confine tra Lazio e Campania, lungo la Casilina: le vittime sono tre giovani di Mignano Monte Lungo, in provincia di Caserta, e un cinquantenne. Lo schianto è stato frontale e violentissimo: in tre sono morti sul colpo mentre la quarta persone, trasportata in ospedale in gravissime condizioni, ha poi perso la vita poco dopo. I carabinieri della compagnia di Cassino stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Incidente San Vittore del Lazio (Frosinone): chi sono le vittime

Sono state indentificate le vittime dell'incidente avvenuto la sera del Sabato Santo, intorno alle 20.30, lungo la Casilina a San Vittore del Lazio (Frosinone). A bordo della Mito rossa, che per cause ancora in fase di accertamento si è scontrata con una Fiat Idea, viaggiavano Carlo Romanelli, 19 anni da compiere a luglio; Matteo Simone, 19 anni e Luigi Franzese, 20 anni. Tutti residenti a Mignano Montelungo, vicino a Cassino. Ha perso la vita anche il conducente dell'Idea, Claudio Amato, 52 anni residente a Campo Zillone, frazione di Mignano Montelungo.

FrosinoneToday scrive oggi che i soccorsi sono scattati in pochissimi secondi e in breve sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, i mezzi dell'Ares 118 e i Carabinieri ma per tre dei quattro occupanti non c'era oramai più nulla da fare. Anche le condizioni della quarta persone coinvolta sono parse subito disperate.

Incidente in provincia di Frosinone, 4 morti: una delle vittime era in diretta social

Una delle vittime, Luigi Franzese, era in diretta sulla sua pagina Instagram quando è avvenuto lo scontro frontale e molti amici hanno assistito alla tragedia. I familiari dei ragazzi sono arrivati sul posto ancor prima che i soccorsi potessero evitare l'accesso all'area.

Carlo Romanelli frequentava l'ultimo anno del liceo classico 'Carducci' di Cassino. A giugno avrebbe sostenuto l'esame di maturità. I genitori sono molto conosciuti, sono i titolari della ditta di trasporto pubblico che opera tra il Cassinate e l'alto Casertano. Luigi Franzese (figlio di un agente di Polizia in servizio presso la questura di Caserta) e Matteo Simone, avevano frequentato l'Itis a Cassino e lo scorso anno si erano diplomati.

I tre ragazzi, grandi amici, vivevano a distanza di pochi chilometri l'uno dall'altro. Claudio Amato, classe 1969, era alla guida della Fiat Idea. Uscito per comprare delle pizze stava facendo ritorno a casa, nella frazione di Campo Zillone. Lavorava in una fabbrica di Rocca d'Evandro.

Una tragedia immane.

Foto: FrosinoneToday