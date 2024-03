Auto fa inversione mentre arriva la moto, lo schianto è terrificante: due morti

Tragico incidente alle porte di Ravenna. Due motociclisti sono morti in un incidente stradale verificatosi sabato sera nei pressi di Savio, alle porte di Ravenna, lungo la Statale Adriatica.

Incidente a Savio: due morti

In base alle prime informazioni disponibili, la moto sulla quale viaggiavano due persone si è scontrata, per cause ancora al vaglio, con un'auto. I due sono quindi stati sbalzati a vari metri dal mezzo ricadendo sull'asfalto. Morti sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia locale.

A perdere la vita un uomo di 48 anni e una donna di 56 anni, entrambi originari della zona di Lugo. Secondo la prima ricostruzione, da confermare, pubblicata da RavennaToday, pare che entrambi i veicoli procedessero da Cervia in direzione Ravenna, quando all’altezza dello svincolo che porta in via Ragazzena l’auto ha fatto un’inversione sulla sinistra non accorgendosi che da dietro stava sopraggiungendo la moto, con i due motociclisti a bordo.

Impatto violentissimo

L’impatto tra moto e Golf è stato violentissimo. Nell’urto i due motociclisti sono caduti rovinosamente a terra, mentre la moto ha terminato la corsa dopo diversi metri. Sulla strada, in quel momento, era presente coda e traffico, a causa di un principio di incendio a un furgoncino all’altezza dell’immissione dove inizia la variante di Savio. Non è da escludere che l’automobilista abbia deciso di compiere la manovra di svolta proprio per via del traffico.

Per i due motociclisti non si è potuto fare altro che constatare il decesso, vani i soccorsi. Le due persone a bordo della Golf sono state accompagnate all’ospedale Bufalini di Cesena in stato di choc.