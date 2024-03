Antonio Araca morto schiacciato tra due camion

Antonio Araca, 48 anni, agente di commercio originario del Messinese, viaggiava solo in auto. Ha trovato una morte atroce nell'incidente di ieri sulla strada statale 115, a Sciacca (Agrigento). La sua auto è rimasta schiacciata fra due tir. Ancora da ricostruire la dinamica del tamponamento a catena fra i tre mezzi che procedevano nella stessa direzione di marcia.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, carabinieri, le ambulanze e un elisoccorso che è atterrato in un terreno adiacente. Come riporta AgrigentoNotizie, non è stato però possibile alcun trasporto d'emergenza in ospedale: Antonio Araca, rimasto intrappolato nell'abitacolo accartocciato, era morto sul colpo. I conducenti dei due mezzi pesanti, feriti, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale "Giovanni Paolo II".

Originario di Longi, in provincia di Messina, Antonio Araca lascia una compagna e una figlia piccola, di un anno e mezzo. Molto conosciuto sui Nebrodi, aveva per anni animato un parco avventura. Da qualche tempo lavorava presso un'impresa di costruzioni nella città agrigentina. Un anno fa in un altro tragico schianto era morto un cugino, con lo stesso nome e cognome, precipitato in un burrone a Frazzanò.