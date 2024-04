Scontro tra bus all'uscita della scuola, passeggeri feriti: in ospedale anche mamma e figlia neonata

Paura a Roma per un incidente stradale che ha visto coinvolti due autobus. I mezzi si sono scontrati oggi, 5 aprile, al capolinea nei pressi di una scuola in via Cesare Castiglioni. Come si legge su RomaToday, nell'urto sono rimasti feriti alcuni passeggeri. Quattro i più gravi, tra loro una donna di 31 anni con la figlia di due mesi, entrambe portate in ospedale in codice rosso. In totale sarebbero 15 le persone contuse: 8 portate in ospedale e 7 medicate sul posto.

A scontarsi sono stati un bus Roma Tpl della linea 998 e un mezzo Atac della linea 913. L'incidente intorno alle 13.20 a pochi metri dall'istituto comprensivo Paolo Stefanelli, all'uscita degli studenti. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale e le ambulanze del 118. Secondo un prima ricostruzione, il conducente del bus Roma Tpl avrebbe perso il controllo del mezzo urtando contro la fiancata e distruggendo i finestrini del lato sinistro dell'Atac per poi finire la sua corsa con le ruote posteriori sul marciapiede.