Terrificante schianto frontale suv-camion in curva: chi sono le tre vittime

Gravissimo incidente sulle strade dell'Appennino, in Emilia-Romagna. Tre persone sono morte nello schianto di mercoledì pomeriggio, sulla statale 12 Nuova Estense dell'Abetone e del Brennero, a Serramazzoni, in provincia di Modena.

Incidente Serramazzoni: chi sono le tre vittime

Erano da poco passate le 14 quando un suv e un camion sono entrati frontalmente in collisione in un tratto in semicurva. Un impatto devastante. Le vittime sono una donna di 83 anni, Maria Goldoni, un uomo di 73 anni, Uberto Sala, e Paolo Preci, 59 anni.

Nel giro di pochi minuti sul posto si sono precipitati sul luogo dell'incidente stradale i vigili del fuoco, con un'autogru per recuperare l'auto, che era rimasta letteralmente incastrata nel guardrail, i carabinieri e il 118. La strada è stata chiusa a lungo ed è intervenuto anche il personale Anas.

Il video dal luogo dello schianto

Da ModenaToday, un video dal luogo dell'incidente sulla statale 12 dell'Abetone e del Brennero.

