Tragico schianto: due morti e due feriti (uno è grave)

Il bilancio è pesantissimo. Incidente stradale martedì sera con due morti e due feriti, di cui uno di 18 anni grave, sulla strada provinciale 230, nella zona di Regione Serra, nel comune di Terzo (Alessandria), in direzione di Castel Boglione (Asti).

Si è trattato di uno scontro frontale tra due mezzi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Acqui Terme e i volontari di Canelli (Asti) e i carabinieri. Un giovane di 18 anni è stato trasportato all’ospedale civile di Alessandria in gravi condizioni. Un’altra persona è stata trasportata al nosocomio di Acqui Terme in condizioni non gravi, in codice giallo.

Ancora da accertare cause ed esatta dinamica dell'incidente stradale.