Tir precipita dal cavalcavia, le immagini dell'incidente

Tragedia sfiorata a Brindisi. Un tir ha sfondato un guardrail all'ingresso della città cadendo dal cavalcavia che collega la superstrada Brindisi-Taranto alla superstrada Brindisi-Lecce. L'incidente stradale si è verificato poco prima delle 8 di oggi, 9 marzo, Alla guida del mezzo c'era una 55enne di Ceglie Messapica trasportata d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi. La donna non sarebbe in pericolo di vita.

Il tir trasportava plastica in granuli. Quando è precipitato fortunatamente non ha colpito altri veicoli in transito. Sul posto sono intervenuto i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale dell'Anas.

