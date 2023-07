Frontale auto-furgone: morti due ragazzi

Tragico schianto nella tarda serata di lunedì 24 luglio, in sulla tangenziale nordest (viadotto Peschiera) tra via Postumia e via Peschiera in località Valle Olona a Varese.

Un furgone e un'auto si sono scontrati frontalmente intorno alle undici e mezzo. L'auto si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e alla ragazza che viaggiava con lui. Per i due giovani non c'è stato nulla da fare, sono morti

Sul posto nel giro di pochi minuti sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Varese e della Valceresio con due ambulanze e due automediche, e poi vigili del fuoco, polizia locale e stradale. Ai sanitari non è restato altro da fare che constatare il decesso dei due. Le generalità non sono state rese note.

I feriti a bordo del furgone, due uomini, sono stati medicati sul posto e le loro condizioni non sono preoccupanti.