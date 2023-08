Ruba il suv del padre, 14enne si schianta contro un hotel in diretta sui social

All'alba di mercoledì 2 agosto un 14enne che aveva rubato il Suv al padre si è schiantato contro il muro di cinta dell'Hotel Corallo, uno dei più esclusivi di Fregene, località balneare a pochi chilometri da Roma.

Il giovane che per fortuna è rimasto solo contuso, si sarebbe impossessato delle chiavi della vettura del genitore: come si vede da un video pubblicato su instagram a bordo non era solo. Nelle immagini girate alle 4:30 del mattino si vede il giovane provare la potenza del motore del suv Mercedes vantandosi di poter "spingere" fino a 100 chilometri orari lungo le vie strette della località balneare alle porte di Roma. Una zona dove vige un limite di velocità di 30 chilometri orari. Poi la sterzata a tutta velocità e il giovane che perde il controllo della potente autovettura schiantandosi contro il muro di cinta di un hotel in via Gioiosa Marea.

Gli altri ragazzi a bordo dell'auto sarebbero fuggiti mentre a quanto si apprende il minorenne è stato deferito all'autorità giudiziaria. Il padre dovrà risarcire i danni all'albergo e rispondere del mancato controllo del figlio.

