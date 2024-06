Incidente in tangenziale, schianto tra auto e camion: due ragazzi morti e traffico in tilt

Inferno di lamiere all'alba, un bilancio tragico e il traffico in tilt. Incidente oggi, venerdì 7 giugno, sulla A52 tangenziale nord di Milano. Due ragazzi, non ancora indentificati ma che avrebbero tra i 18 e i 25 anni, sono morti in seguito allo schianto avvenuto intorno alle 6 del mattino. Altri due ragazzi sono stati portati in pronto soccorso in gravi condizioni. Lo scontro è avvenuto tra un camion e una Volkswagen Maggiolino, per cause ancora da chiarire. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 6 nel tratto vicino alla galleria Cerchiarello sulla A52 in direzione Torino, nei pressi di Pero (Milano). Dopo l'impatto con il mezzo pesante, l'auto si è ribaltata.

Incidente oggi sulla tangenziale nord Milano

La situazione è apparsa subito delicata, tanto che il 118 ha inviato sul posto gli equipaggi di due ambulanze, un'auto medica e un elisoccorso. A bordo dell'auto c'erano quattro giovani. Secondo le prime informazioni raccolte, il gravissimo incidente stradale si è verificato sul raccordo tra A8 e A4 che da Pero porta in direzione nord, lungo la statale 33 del Sempione, poco prima della galleria del Cerchiarello. Lo schianto, la cui dinamica è ancora in corso di ricostruzione, è avvenuto davanti al grande complesso fieristico di Rho-Pero. Secondo quanto riferito dal 118 i deceduti e i feriti sono tutti ragazzi, maschi. Ad avere la peggio sono stati l'autista e il passeggero seduto dietro di lui: sono morti sul colpo. I due feriti, invece, sono il passeggero a fianco del conducente, un ventenne ricoverato all'ospedale di Niguarda a Milano con trauma cranico, addominale e agli arti, in condizioni più gravi, e un 18enne trasportato al San Carlo di Milano per un trauma al volto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni per le operazioni di estrazione dei corpi e di messa in sicurezza del tratto stradale. Attualmente il traffico è intenso per diversi chilometri. Sul posto sono presenti anche gli agenti della polizia stradale.