Chi sono i TheBorderline e il video "50 ore in una Lamborghini" prima dell'incidente

"Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi". Si presentano così Vito Loiacono, Matteo Di Pietro e gli altri giovani meglio noti come i TheBorderline, scritto tutto attaccato, il gruppo di youtuber balzato sulle pagine della cronaca nera dopo essersi alternati per 50 ore alla guida di una Lamborghini noleggiata. Con la Urus noleggiata mercoledì 14 giugno si sono schiantati contro una SmartForFour e nell'impatto è morto Manuel Proietti di 5 anni. Il piccolo ha perso la vita sotto gli occhi della mamma di 29 anni, che guidava, e della sorellina di 3 anni.

Il video prima dello schianto

Al momento non è chiaro chi fosse al volante della Lamborghini quando è avvenuto l'impatto. In uno degli ultimi video diffusi si vede Matteo Di Pietro alla guida. Al suo fianco, in quel video postato sui social e poi rimosso dopo lo schianto, c'era Vito Loiacono, che si fa chiamare 'Er motosega'. Il gruppo stava facendo un video, con uno dei classici format del gruppo. Una sfida: 50 ore in una Lamborghini.

I due, si vede, mentre mangiano un panino. "Giorno due senza scendere della macchina, oggi McDonald's e domani BurgerKing. Domani esco che sono questo toro", dice Di Pietro. Chi indaga - al momento - non si sbilancia. Sul suo profilo Instagram Loiacono si è difeso, sottolineando che non fosse lui alla guida: "Salve, il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima".

I video sui social

Loiacono si distingue per i suoi video, anche in solitaria, urlati. L'ultimo fa venire quasi i brividi, su TikTok: "Ah regà quest'auto va più veloce di una Saetta McQueen. Annamo, me sembra di caricare un drago, daje Jessica che sono il protagonista di Fast & Furious", dice arrivando addirittura a sbeffeggiare i proprietari delle Smart, lo stesso modello di auto con la quale hanno avuto l'incidente costato la vita a Manuel Proietti. Una drammatica coincidenza.

Ma i TheBorderline come suggerisce il nome, sono così. Estremi, i 'Jackass' alla vaccinara. "Tutto quello che facciamo si basa su di voi, più supporto ci date più contenuti costosi e divertenti porteremo, tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento", si legge di loro nella bio sul canale YouTube: "Ogni singolo euro guadagnato verrà speso per portare video assurdi e unici", sottolineando che la "nostra fonte di ispirazione è il grande MrBeast che in America ha costruito un impero attraverso questo tipo di video, ispirandoci a lui porteremo per la prima volta in Italia contenuti simili, che potranno essere portati avanti solo attraverso il vostro grande supporto".

Le sfide e le coincidenze

Di challenge ce ne sono diverse, come quella di vivere 50 ore in una auto di lusso, una Tesla Model 3 Long Range senza mai scendere fatta lo scorso agosto. "In caso di vittoria e con 100 mila like facciamo 50 ore in una Lamborghini", la stessa auto presa a noleggio quasi un anno dopo. Quella dell'incidente a Casal Palocco. Un'altra drammatica coincidenza. La passione per le 'Lambo' era evidente, come racconta anche un'altra sfida: l'ultimo che toglie la mano dalla Lamborghini vince mille euro, con protagonisti sei youtuber.

Un video girato nel salone della 'SkyLimit' di Roma, in zona Torrenova, la stessa società dove i TheBorderline hanno noleggiato la Urus Lamborghini, la vettura blu che si è schiantata contro la Smart dove a bordo c'era il piccolo Manuel Proietti. La terza drammatica coincidenza. La società - almeno per il momento - è totalmente estranea ai fatti, va sottolineato.

"Esprimo cordoglio alla famiglia del bimbo - ha scritto ieri sera il titolare di 'SkyLimit', Gabriele Morabito -. Sono distrutto. Ricordo a tutti però che la dinamica è ancora poco chiara e che insultare noi solo perché noleggiamo auto a persone che possono incorrere o causare incidenti non serve a nulla. Le responsabilità verranno accertate da chi di dovere e chi ha sbagliato pagherà. Un bacino piccolo", conclude il noleggiatore che potrebbe essere sentito nei prossimi giorni

TheBorderline presi di mira sui social dopo l'incidente

I video dei TheBorderline, che contano 600mila iscritti nel loro canale YouTube, sono virali. Da mezzo milioni di visite. Una professione a tutti gli effetti. In un altro filmato, Vito Matteo e gli altri, hanno vissuto per 50 ore in una scatola di cartone come sotto al sole, mangiando e bevendo nelle ciotole degli animali. Ora, però, l'umore degli utenti è cambiato.

Dopo la tragedia di Casal Palocco e la morte del piccolo Manuel sui vari profili social, anche privati, dei ragazzi compaiono insulti e minacce: "Non esistono parole per quello che avete combinato". E ancora: "Al posto vostro toglierei ogni account, avete tolto una vita a un bambino". "Ora vogliamo il video “Viviamo in carcere per 30 anni".

