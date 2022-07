Tragico schianto tra tir sull'autostrada: morti ed esplosioni

Un morto e un "disperso" è il drammatico bilancio dell'incidente che ha visto, ieri pomeriggio, lo scontro di due tir sull'autostrada A21 al km 110 in direzione Piacenza. I due tir si sono scontrati non lontano dal casello di Casteggio (Pavia). In seguito all'incidente si sono verificate alcune esplosioni che hanno provocato anche una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Un camionista è stato trovato morto carbonizzato e il conducente di un altro dei mezzi pesanti coinvolti è ancora formalmente disperso, ma di fatto senza possibilità di essere trovato in vita tra le lamiere dei camion andati a fuoco. L'inferno di fuoco è iniziato poco dopo le 17, al chilometro 110 della Torino-Piacenza-Brescia, nel territorio comunale di Lungavilla.

Quattro squadre di vigili del fuoco sono state al lavoro per ore e sono riuscite a domare l'incendio di due autoarticolati carichi di bobine metalliche. Le fiamme sono state messe sotto controllo, anche un terzo mezzo pesante è rimasto coinvolto. In ospedale è finito un camionista 60enne non in gravi condizioni, portato in codice verde al Policlinico San Matteo di Pavia. Soccorso anche un vigile del fuoco, rimasto lievemente ustionato.

La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale di Alessandria.