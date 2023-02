Le immagini

Il camion sbanda in curva e precipita dal viadotto dell'autostrada

È successo sull'A6 Torino-Savona. Il conducente è stato trasporto in ospedale in gravi condizioni; nel punto in cui è caduto il tir era presente anche un cantiere, ma gli operai erano in pausa pranzo. Un filmato documenta l'uscita di strada del mezzo