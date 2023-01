Traghetto finisce contro il molo, tre feriti

Un incidente si è verificato la sera di domenica 29 gennaio al porto di Portoferraio (Livorno). Il traghetto della Toremar che viaggiava sulla linea Piombino-Portoferraio ha urtato contro il molo per un guasto tecnico durante la fase di ormeggio. Paura a bordo, con tre persone rimaste ferite. Il traghetto trasportava 128 passeggeri e 38 veicoli. I feriti sono due passeggeri e il cuoco di bordo. Una donna stava era sulle scale che portano al ponte veicoli quando, per l'urto, ha perso l'equilibrio ed è caduta. Altri passeggeri sono scivolati.

Secondo quanto accertato, una volta verificato il guasto il comandante ha ordinato una manovra di emergenza. La decisione ha permesso di limitare l'impatto contro la banchin, ma l'urto anche se leggero c'è stato. La capitaneria ha immediatamente allertato i soccorsi del 118. Sul posto anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco a scopo precauzionale. I passeggeri sono stati fatti scendere e così anche i veicoli. La capitaneria di Portoferraio ha fermato il traghetto per gli accertamenti tecnici necessari e propri ispettori, esperti in sicurezza della navigazione, sono già saliti a bordo per una prima verifica.