Trattore si ribalta: morti marito e moglie

Drammatico incidente a Baranello, piccola località in provincia di Campobasso: due persone, marito e moglie, sono morti schiacciati da un trattore. L'incidente è avvenuto nella mattina di oggi, sabato 8 luglio: il mezzo agricolo si è ribaltato su un terreno vicino all'abitazione delle vittime che si chiamavano Antonio e Antonia Gualtieri. I due facevano parte di una famiglia di agricoltori, avevano due figlie ed erano nonni.

A dare l'allarme è stato il genero delle due vittime, che si trovava a poca distanza e avrebbe assistito alla tragedia. Sul luogo dell'incidente, oltre al personale del 118, sono arrivati gli uomini del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso e i Carabinieri. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Una vicenda che ha scosso l'intera comunità, come testimoniano le parole del sindaco di Baranello, Riccardo Di Chiro: "Siamo sconvolti per questa tragedia. A nome mio e di tutta la comunità esprimo cordoglio per la scomparsa di due persone benvolute da tutti. In questo momento ci stringiamo attorno ai loro familiari". Il primo cittadino potrebbe proclamare il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

