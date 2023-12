Scontro tra treni a Faenza: 17 feriti e il giallo del semaforo rosso

Quando il macchinista del Frecciarossa ha visto il treno regionale in retromarcia sullo stesso binario ha tentato di frenare il convoglio: l'impatto, per quanto a bassa velocità, era inevitabile. Ora andrà accertato perché si è sfiorata la strage la sera di ieri domenica 10 dicembre lungo la ferrovia Adriatica tra Cosina e Forlì. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, il Frecciarossa si sarebbe dovuto fermare ad un semaforo rosso.

Erano circa le 20:20 quando il Frecciarossa 8828 Lecce-Venezia - con a bordo circa 400 passeggeri - ha tamponato il Regionale Tper "Rock" 1742 Pesaro-Bologna che trasportava una sessantina di persone. Entrambi i treni erano instradati sullo stesso binario in direzione nord: secondo una prima ricostruzione il Frecciarossa era in retromarcia per allinearsi a un semaforo rosso quando tamponato il treno regionale che viaggiava per fortuna a velocità ridotta. Diciassette le persone contuse, tutti passeggeri della prima carrozza del treno ad alta velocità: sei le persone portate in ospedale, di cui una, la più grave, a Cesena per un trauma cranico.

Sul posto sono intervenute le squadre della Protezione civile mentre Trenitalia ha provveduto con un altro regionale a caricare i passeggeri rimasti bloccati in quello incidentato. La procura ha aperto un’inchiesta mentre il traffico sulla linea ferroviaria Bologna Rimini sta tornando lentamente alla normalità. Secondo quanto si apprende la linea non ha riportato danni e potrebbe riaprire a mezzogiorno dopo i controlli di sicurezza: per il momento i treni vengono deviati via Ravenna, mentre sono stati istituiti bus sostitutivi per i passeggeri dei treni cancellati.

Alla luce dell'ennesimo incidente ferroviario il Codacons chiede al Ministro dei trasporti, Matteo Salvini, "di convocare subito un tavolo con Codacons, Trenitalia e Rfi volto a capire cosa stia succedendo nel settore dei trasporti ferroviari e studiare misure adeguate per aumentare la sicurezza in favore dei viaggiatori". "Siamo preoccupati - afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi - Abbiamo inoltre deciso di scendere in campo per offrire assistenza legale ai passeggeri che possono chiedere un giusto risarcimento dei danni anche in assenza di lesioni fisiche e solo per la paura e lo stress subiti e per i rischi corsi a causa dell’incidente".

Dario Cirrincione, responsabile della comunicazione di Trenitalia, intervenendo ai microfoni di Rai News 24, ha tenuto a precisare che "le cabine di guida dei due treni hanno riportato danni lievi, il che dimostra che l'urto è avvenuto ad una velocità molto bassa, quasi di manovra".