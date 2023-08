Strage di Brandizzo, cinque morti: tutte le ipotesi sulle cause dell'incidente

"Rispetto per le vittime del lavoro onesto": è il testo del bigliettino che accompagna un mazzo di margherite gialle che una residente di Brandizzo, a venti chilometri da Torino, ha posato poco fa all'ingresso della stazione dove la scorsa notte cinque operai che erano al lavoro sui binari sono stati investiti e uccisi (qui i nomi delle vittime) da un treno passeggeri vuoto proveniente da Alessandria che stava andando al deposito a Torino.

Mentre è ancora in corso il sopralluogo degli inquirenti per accertare la dinamica dell'accaduto, è stato ultimato poco fa il recupero dei resti delle vittime che ora vengono portate alla camera mortuaria dell'ospedale di Chivasso a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dai primi rilievi, a quanto si apprende, sarebbe emerso che il treno stava viaggiando a una velocità di almeno 100 km orari. Da accertare, ora, se tutte le procedure di sicurezza fossero state rispettate. La procedura, infatti, prevede che tutte le attività sulle linee ferroviarie di quel tipo si svolgano sempre in assenza di circolazione ferroviaria e questa assenza viene comunicata da un nulla osta formale di Rfi alla squadra del cantiere che inizia i lavori.

"Hanno perso la vita in maniera davvero inspiegabile"

"È difficile trovare le parole per descrivere lo stato d'animo di questo momento. Cinque ragazzi che facevano il loro lavoro hanno perso la vita in maniera davvero inspiegabile". A dirlo è il sindaco di Torino e della Città metropolitana, Stefano Lo Russo, che è andato a Brandizzo, dove nella notte, non distante dalla stazione, cinque operai al lavoro sui binari hanno perso la vita travolti da un treno. "Siamo qui - ha aggiunto - a esprimere la nostra vicinanza sperando che venga fatta piena chiarezza. Purtroppo è l'ennesima tragedia sul lavoro che colpisce questo territorio".

Le ipotesi sulle cause dell'incidente di Brandizzo: 5 morti

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma sarebbe chiara, mentre non lo sono le cause della sciagura. Si può ipotizzare un errore di comunicazione, ma le indagini sono solo all'inizio. Secondo la polizia ferroviaria non ci sono dubbi: il treno è arrivato quando nessuno se lo aspettava, è piombato sul gruppo di lavoratori e li ha travolti alle spalle. La Procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo contro ignoti. Com'è possibile che i sistemi di sicurezza non abbiano evitato questa tragedia? Una domanda per ora senza risposta. Un intoppo nelle comunicazioni che precedono gli interventi di manutenzione potrebbe spiegare come mai operai e treno si siano trovati nello stesso posto e allo stesso momento sulle rotaie. Pare accertato che chi conduceva il treno non sapesse della presenza degli operai al lavoro in quel tratto. I magistrati cercheranno quindi di capire se c'è stato un qualche errore di comunicazione, e di che tipologia, sui tempi degli interventi.

A che velocità viaggiava il treno

Si dovranno anche compiere verifiche sulla velocità a cui procedeva realmente il treno. Forse addirittura oltre i 150 chilometri all'ora, ma non ci sono certezze su questo punto. Nessun testimone ha udito fischi d'avvertimento da parte del convoglio, ma le indagini sono soltanto all'inizio. I macchinisti del treno, sotto choc, e i due operai praticamente illesi (uno dei due sarebbe un caposquadra) saranno ascoltati appena possibile dagli inquirenti, per provare a chiarire il quadro di un incidente sul lavoro "inspiegabile" che ha scioccato l'Italia intera.

Il segretario della Cgil Piemonte Giorgio Airaudo attacca: "A sedici anni di distanza siamo di fronte a una nuova Thyssen. Quello che è successo alla stazione di Brandizzo è inconcepibile, soprattutto a Torino e in Piemonte", afferma. "Il sistema dei subappalti e degli appalti - spiega - fa risparmiare le imprese, ma mette a rischio salute e vita dei lavoratori e delle lavoratrici".

Brandizzo, i parenti di Kevin Laganà: "Non pensavamo fosse un lavoro pericoloso"

Come racconta oggi TorinoToday, da Vercelli sono arrivati sul luogo della tragedia i parenti di Kevin Laganà, il più giovane degli operai morti: "Kevin - racconta Melania, che per lui era come una seconda mamma - lavorava di giorno e di notte. Da due anni aveva trovato questo lavoro. L'ho visto per l'ultima volta ieri sera a cena prima che andasse a lavorare come sempre. Non ho mai pensato che fosse un lavoro pericoloso, in teoria non lo è, quando fai manutenzione dai che lo fai e non c'è nessuno sui binari. Io gli dicevo comunque di stare attento ma sono cose che si dicono".

La cugina Cinzia è straziata: "Come si fa a dire che erano a pezzi, sono persone non puzzle - grida mentre piange in auto -. Kevin era una persona meravigliosa, un ragazzo che ha sempre lavorato da quando aveva 18 anni. Ora dobbiamo dirlo al padre che non ci voleva credere. Sono arrabbiata, non so chi ha sbagliato ma cinque persone investite, non sono un incidente. Cinque persone sono morte: è evidente che qualche errore è stato commesso".