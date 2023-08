Strage a Brandizzo: "I lavori dovevano iniziare dopo il passaggio del treno"

Travolti alle spalle senza scampo sulla linea ferroviaria Torino-Milano da un convoglio che procedeva a tutta velocità. Sappiamo ancora poco sulle cause che hanno portato alla strage di Brandizzo, in Piemonte, dove poco prima della mezzanotte di ieri un treno passeggeri vuoto e fuori servizio ha investito e ucciso cinque operai. Le vittime, di età compresa tra i 22 e i 52 anni (qui i loro nomi), erano addetti alla manutenzione, dipendenti di una ditta esterna delle Ferrovie. Altri due operai della squadra, che stavano lavorando poco distanti, hanno evitato l'impatto con la motrice per un soffio: sono rimasti praticamente illesi.

L'azienda che stava eseguendo i lavori, la Sigifer, ha sede a Borgo Vercelli e opera nel settore dell'armamento ferroviario dal 1993. Gli operai stavano lavorando per sostituire alcuni metri di binari vicino alla stazione. Il locomotore invece stava trasportando dei vagoni da Alessandria verso Torino e procedeva a una velocità molto elevata, sembra intorno ai 100 km/h.

Le cause della tragedia

Al momento c'è una sola certezza: quei lavori sarebbero dovuti iniziare solo dopo il passaggio del convoglio. Il chiarimento è arrivato nel pomeriggio dalle Ferrovie dello Stato. In una nota pubblicata sul sito FSnews, viene spiegato che Rfi (Rete Ferroviaria Italia, società partecipata al 100% da Fs) affida "questo genere di interventi di manutenzione, che nello specifico riguardavano il cosiddetto armamento (binari, traverse, massicciata)" anche "a imprese esterne qualificate e certificate". Si tratta di lavori, viene precisato, che ovviamente si eseguono "in assenza di circolazione dei treni".

Il cantiere, prosegue il comunicato, "può essere attivato, quindi, soltanto dopo che il responsabile della squadra operativa del cantiere, in questo caso dell'Impresa, ha ricevuto il nulla osta formale ad operare, in esito all'interruzione concessa, da parte del personale abilitato di Rfi". Per quanto riguarda la velocità del treno, spiegano le Ferrovie dello Stato, "le condizioni della linea gli consentivano in quel tratto di raggiungere una velocità massima di 160 km/h". Nella nota le Ferrovie sottolineano però che la questione è un'altra: "I lavori - secondo procedura - sarebbero dovuti iniziare soltanto dopo il passaggio di quel treno".

Salvini: "La norma è chiara, ora andremo fino in fondo"

Il nulla osta all'intervento di sostituzione dei binari dunque sarebbe dovuto arrivare dal personale di Rfi. In caso contrario l'impresa non avrebbe potuto lavorare sulla linea. Da qui l'ipotesi di un errore di comunicazione. Un tremendo equivoco costato la vita a cinque operai. Ora gli investigatori dovranno stabilire chi ha sbagliato. E perché. "La norma è chiara: non puoi lavorare su un binario se non hai la certificazione che non passa più un treno lungo quella tratta" ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini. Il ministero delle Infrastrutture ha aperto un'indagine per fare chiarezza. "Un treno è passato, voglio sapere per quale motivo" ha detto Salvini. "Anche se ovviamente quelle cinque vite non tornano indietro. Ora - ha aggiunto - andremo fino in fondo per scoprire i motivi di questa tragedia".

Sul luogo della tragedia si è recato anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. Il suo omaggio, ha detto il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, "è stato un gesto importante e significativo perché la tragedia è stata immane e unica, per questo lo ringrazio sinceramente per la sua presenza"

"Il capo dello Stato - ha aggiunto il sindaco - è rimasto colpito dalla tragedia e dal numero delle persone coinvolte e si è espresso perché si faccia luce il prima possibile sull'accaduto".

Aperto un fascicolo contro ignoti

Resta intanto contro ignoti il fascicolo per disastro ferroviario colposo e omicidio plurimo colposo aperto dalla procura di Ivrea a seguito dell'incidente ferroviario. Gli investigatori che da questa notte stanno compiendo rilievi sul luogo dell'incidente continuano a raccogliere materiali utili all'inchiesta e sentendo persone. Tra questi sono stati ascoltati come persone informate sui fatti i due macchinisti che si trovavano a bordo del convoglio e che dopo l'incidente erano stati portati in ospedale sotto shock così come i due operai rimasti illesi.

