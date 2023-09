Chi ha sbagliato a Brandizzo? Il punto sulla strage degli operai

La strage di Brandizzo scuote l'Italia intera. Che cosa è effettivamente accaduto lungo i binari, a 20 chilometri da Torino, nella notte tra mercoledì e giovedì? Cinque operai sono stati travolti e uccisi da un treno in corsa.

Strage di Brandizzo: il punto sulle indagini, ipotesi errore umano

Prende quota l'ipotesi di un errore di comunicazione. Ma dove si è inceppata la procedura? Al momento è tutto da chiarire, gli inquirenti dovranno studiare una gran mole di documenti. Sotto indagine è il rispetto della procedura di sicurezza vigente. Tale genere di interventi di manutenzione, che nello specifico riguardavano il cosiddetto armamento (binari, traverse, massicciata), Rfi le affida anche a imprese esterne qualificate e certificate, e si eseguono come previsto in assenza di circolazione dei treni. Il cantiere può essere attivato, quindi, soltanto dopo che il responsabile della squadra operativa del cantiere ha ricevuto il nulla osta formale a operare, in esito all’interruzione concessa, da parte del personale abilitato di RFI.

Sarà un'inchiesta della procura di Ivrea a stabilire le cause: certo chi guidava il convoglio, era sicuro di trasportare dodici vagoni vuoti da Alessandria a Torino in un orario in cui nessuno avrebbe dovuto transitare e men che meno lavorare. La manutenzione si esegue ovviamente solo in assenza di circolazione. Prima di cominciare i lavori sarebbe dovuta alla squadra sul posto un'autorizzazione che, pare, invece non ci sia mai stata. Una leggerezza? Forse un treno passato poco prima sul binario a fianco li ha tratti in inganno. Il convoglio della strage sarebbe passato 10-20 minuti dopo l'orario atteso, quindi forse l'avevano dato per "transitato", ma quel tipo di treno ha orari indicativi. Siamo, in ogni caso, nel campo delle ipotesi, per ora.

Certo è invece che il bilancio sarebbe potuto essere ancora più drammatico di quanto lo sia stato. Se il convoglio fosse transitato, infatti, qualche decina di minuti dopo, magari con metri e metri di binari già rimossi, non solo avrebbe ucciso gli operai ma a quella velocità (almeno 100 km all'ora, in quel tratto si possono raggiungere i 160) avrebbe potuto deragliare, mettendo a rischio la vita anche dei macchinisti e degli abitanti del circondario.

Resta da capire dove si sia inceppato il "meccanismo" a Brandizzo. Al momento, va ribadito, è impossibile dirlo. Il ministero dei Trasporti nominerà a breve una commissione d'inchiesta interna, "perché nel 2023 non si può morire di notte lavorando sui binari, qualcosa non ha funzionato, c'è stato un errore umano", ha detto il vicepremier Matteo Salvini.

La decisione collettiva delle rappresentanze sindacali, da Maurizio Landini alle Usb, è stata uno sciopero dei manutentori di Rfi di quattro ore oggi, mentre lunedì Vercelli è pronta a uno sciopero generale dei trasporti.

Le vittime dell'incidente sul lavoro a Brandizzo

I cinque operai deceduti, Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli, Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo, Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, di Vercelli, Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso e Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli erano tutti lavoratori della società Sigifer di Borgo Vercelli.

Sul lavoro si perde la vita ogni giorno in Italia. Solo ad agosto, mese di chiusura di cantieri e fabbriche, ci sono stati oltre 70 morti. La Cgil denuncia la pratica sempre più diffusa del subappalto, che disperde in catene eterogenee di subfornitura responsabilità e gradi di attenzione.