Lo scooter come regalo di compleanno, Matilda finisce fuori strada e muore a 18 anni

Il regalo tanto desiderato, lo scooter, era arrivato nel giorno del suo compleanno e su quello stesso mezzo ha trovato la morte. Matilda Agnesi, 18 anni appena compiuti, è morta in un incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 25 maggio nel Bresciano. La ragazza percorreva la strada che collega Comezzano-Cizzago a Cossirano, frazione di Trenzano, dove viveva. Per ragioni da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Come si legge su BresciaToday, l'incidente è avvenuto intorno alle 20. Matilda stava tornando verso Trenzano in sella alla sua moto Benelli 125. Nell'affrontare una leggera curva, nei pressi dell'incrocio con via Barussa, che porta verso Castrezzato, Matilda è caduta finendo nel campo che corre al fianco della provinciale. I primi a soccorrerla sono stati un uomo e una donna che viaggiavano su un'auto e hanno visto il mezzo sull'asfalto. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarla, ma Matilda non si è più ripresa.