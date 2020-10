Schianto tra due auto: morto un bimbo di 10 anni

Tragedia a Treviglio, in provincia di Bergamo. Un bambino di 10 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto oggi, lunedì 5 ottobre, poco dopo le ore 13. La madre, alla guida dell'auto su cui viaggiava, si è scontrata contro un'altra vettura ed è rimasta ferita in modo grave. Il 118 intervenuto sul posto ha portato la donna all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. La donna alla guida dell'altra auto ha riportato una ferita a un braccio ed è stata trasportata all'ospedale di Treviglio in codice giallo.

Incidente a Treviglio (Bergamo): morto un bimbo di 10 anni

Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenute due ambulanze, l'elisoccorso, la polizia e i vigili del fuoco, dopo l'allarme lanciato alle 13.06. Nonostante l'immediato intervento dei medici, per il piccolo non c'è stato nulla da fare. La mamma del bambino, una donna di 30 anni, è ricoverata in codice rosso, mentre la 49enne alla guida della seconda vettura è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Treviglio.

I carabinieri di Bergamo hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente: secondo una prima ricostruzione, l'auto che viaggiava in direzione avrebbe sbandato, per cause ancora da chiarire, finendo per invadere la corsia opposta. La mamma, al volante dell'altra vettura, non avrebbe fatto in tempo ad evitare il violento impatto, avvenuto proprio sul lato passeggero, dove era seduto il bimbo.