Schianto devastante tra due moto e un'auto: tre amici morti sul colpo

Strage di ragazzi sulle strade: 32 vittime nel weekend dalla Lombardia alla Sicilia. Più della metà erano centauri. Avevano 30, 32 e 34 anni le tre vittime del terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica in Puglia sulla Statale 90, in agro di Troia, a qualche chilometro da Foggia.

Non sono chiare le cause e la dinamica del devastante schianto tra un'auto e due motociclette. Nell'impatto hanno perso la vita Emanuele Serafino, 32 anni, Pamela Mustone, 34 anni ed Emilio D'Avella, 30 anni. Erano tutti della provincia di Avellino. D’Avella e Mustone erano fidanzati e viaggiavano a bordo di una motocicletta mentre Serafino era sull'altro mezzo a due ruote.

L'uomo alla guida della Dacia Duster è rimasto ferito: è stato trasferito al Policlinico Riuniti di Foggia. Sotto choc, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri di Foggia e Orsara di Puglia, l'elisoccorso e l'ambulanza del 118. Il tratto di strada è rimasto chiuso a lungo in entrambe le direzioni.

