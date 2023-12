Marito e moglie travolti e uccisi da un'auto, il conducente aveva un tasso alcolemico 4 volte oltre il limite

Un'auto che sbanda e ne travolge un'altra uccidendo marito e moglie che sono a bordo. È successo sabato sera sulla statale 260 Picente nella frazione di Marana di Montereale (L'Aquila). A perdere sul colpo la vita Albino De Vecchis e la moglie Filomena, entrambi 81enni. Alla guida del mezzo che li ha travolti c'era un trentenne romeno, che è stato arrestato. Dalle analisi è emerso che era alla guida con un tasso alcolemico superiore di 4 volte il consentito. Una volta dimesso dall'ospedale (anche lui era rimasto ferito, ndr) è stato trasferito in carcere.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, l'indagato era alla guida di una Fiat Panda e ha completamente invaso la corsia opposta di marcia finendo contro la Lancia Y10 dei due anziani. De Vecchis è morto sul colpo, la moglie in ospedale. Il 30enne risponde di omicidio stradale aggravato dalla guida sotto l'effetto di alcol.

Quello in cui è avvenuto l'incidente è un tratto maledetto per la famiglia di De Vecchis. Quattro anni fa infatti più o meno nello stesso punto è morta Serena Durastante, nipote dell'anziano morto sabato. La ragazza alle 5.30 stava andando al lavoro in una residenza per anziani quando la sua auto è stata travolta da quella di studente universitario, anche lui trovato con un tasso alcolemico superiore alla legge.

