Investe e uccide un parente, è giallo: perché l'ipotesi incidente traballa

Vecchi dissidi e l'ombra di un'eredità, forse contesa. Potrebbe esserci altro dietro l'incidente stradale di ieri, 9 luglio,nel comune campano di Giugliano, nel quale il 70enne Francesco Trinchillo è morto dopo essere stato investito da un 86enne, suo parente, a bordo di una Fiat Panda.

Tra i due anziani non correva buon sangue: i dubbi sull'incidente

L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 19:30 in via Carrafiello, a Giugliano, provincia di Napoli. Dopo i primi accertamenti su quella che sembrava l'ennesima tragedia su strada, ha iniziato ad affacciarsi l'ipotesi della volontareità del gesto, dunque di un potenziale omicidio. Sulla strada sono stati infatti rinvenuti segni di accelerazione e nessuna frenata. Per estrarre la vittima dall'auto, incastrata sotto la vettura, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, mentre sul posto è giunto anche il pubblico ministero che coordina le indagini.

Nonostante abbia lanciato lui stesso l'allarme al 113, l'anziano appariva poco lucido e non è stato in grado di spiegare con esattezza la dinamica dell'accaduto. Andando avanti negli accertamenti, è poi emerso che tra i due anziani parenti c'erano stati nel tempo vari dissidi e litigi, che avevano portato perfino a presentare alcune denunce ai carabinieri. Al centro potrebbe esserci un'eredità, anche se i contorni della vicenda sono ancora in fase di indagine.