Auto "vola" nel cortile di un'abitazione, l'impatto è devastante: morte due giovani

Due morti e due feriti. E' molto pesante bilancio di un incidente stradale che si è verificato mercoledì pomeriggio a Vezza d'Alba, in provincia di Cuneo. Una berlina grigia, un'Audi A5, è uscita di strada, sfondando una siepe e "volando" nel cortile di una casa privata. Ha anche centrato in pieno un albero. Per pochi metri l'auto non si è schiantata sull'edificio. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica.

A bordo dell'auto c'erano quattro cittadini tedeschi. Le vittime sono due giovani donne, di 35 e 32 anni. Feriti due uomini: uno, 26 anni, è stato portato via con l'elisoccorso e ricoverato con codice rosso all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Un altro, di 36 anni, è in codice verde all'ospedale di Verduno. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze medicalizzate del 118. Non è chiaro chi fosse alla guida.

Sull'asfalto sono state notate tracce di una lunghissima, inutile frenata. Probabilmente l'auto procedeva a velocità elevata al momento dell'incidente. Poi l'uscita di strada in prossimità di una curva e il devastante impatto. Ancora sangue sulle strade italiane.