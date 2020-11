Auto si schianta contro un trattore: morti un 18enne e una 17enne incinta

Un ragazzo di 18 anni, Stiven Carbini, e la fidanzata di 17, Angelica Lucia Gomez, sono le due vittime del violento incidente avvenuto nella serata di ieri, venerdì 20 novembre, a Villasor, lungo la Strada Statale 196 in direzione Villacidro. La giovane era incinta di quattro mesi: entrambi erano residenti a Cagliari.

Incidente a Villasor (Sud Sardegna): morti due giovanissimi

Secondo una prima ricostruzione, la Mercedes su cui viaggiava la coppia si sarebbe schiantata contro il rimorchio di un trattore. L'impatto è stato terribile e per i due giovani, lui nato in Germania e lei in Costa Rica, non c'è stato scampo. Il conducente del trattore, un 64enne di Villasor, è stato sbalzato dal veicolo ed è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri, i vigili del fuoco e due ambulanze. La ragazza è stata sbalzata fuori dall'auto, mentre il ragazzo è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto. Inutili i tentativi di soccorso: per le due giovani vittime non c'è stato nulla da fare.