Tragico schianto contro un palo: morti sul colpo Antonio Cerruti e Nicole Bellusci

Ancora giovani vite spezzate sulle strade italiane: una strage quotidiana. Due motociclisti sono morti finendo violentemente con la loro Ducati Hypermotard contro un palo telefonico. L'incidente è avvenuto a Volpago del Montello, in provincia di Treviso.

Morti Antonio Cerruti e Nicole Rebecca Gaia Bellusci

Le vittime sono un 31enne di Breda di Piave, Antonio Cerruti, e una 24enne di Montebelluna, Nicole Rebecca Gaia Bellusci. Lo schianto è avenuto alle 17.16 in via XVIII Giugno, poco distante dall'incrocio con via San Martino. La moto a bordo della quale viaggiavano i due fidanzati in curva si è schiantata fuori strada, finendo contro un palo del telefono.

L'impatto è stato violentissimo. Il 31enne e la 24enne che viaggiavano in sella al mezzo sono stata disarcionate dallo stesso, sbalzati per alcune decine di metri, e sono morti entrambi sul colpo. Intervenuti sul posto Suem 118, intervenuti con ambulanza, automedica oltre ai carabinieri della compagnia di Montebelluna che hanno svolto i rilievi del caso.

Le cause dell'incidente

Non chiare le cause dello schianto, potrebbe essere stata una disattenzione o un malore del 31enne alla guida, ma un ruolo potrebbe averlo avuto anche l'alta velocità. Sull'asfalto, riporta TrevisoToday, non sono state ritrovate tracce di frenata. La circolazione lungo la dorsale del Montello è stata a lungo interrotta. Le salme sono state trasportate all'obitorio dell'ospedale di Montebelluna.

Antonio Cerruti lavorava da qualche mese alla Co.mas di Paese, come commerciale; era appassionato di motori, fitness, viaggi ed era un grande amante degli animali. Il 31enne (ne avrebbe festeggiati 32 a 31 luglio) viveva con la famiglia a Breda di Piave, in via Trento e Trieste, proprio di fronte al municipio. La fidanzata, 24 anni compiuti l'8 gennaio scorso, aveva studiato al liceo Veronese, viveva con i genitori a Montebelluna e lavorava come commessa al negozio di accessori per moto e auto Bep's.