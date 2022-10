Paura per Walace, calciatore dell'Udinese: l'auto si ribalta e prende fuoco

Il centrocampista dell'Udinese Walace Souza Silva, noto semplicemente come Walace, è stato protagonista di un terribile incidente stradale avvenuto nella notte in viale Venezia, a Udine. Intorno alle 3 del mattino la vettura condotta dal calciatore brasiliano si è ribaltata e ha preso fuoco all'altezza della nuova rotonda, in prossimità del supermercato Lidl. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente ha perso il controllo del mezzo.

L'allerta incidente è partita dalla vettura, una macchina di ultima generazione. Numerose anche le chiamate di persone che si sono accorte del sinistro. Sul posto i vigili del fuoco di Udine e un'automedica, oltre a una autoambulanza provenienti dall'ospedale Santa Maria della Misericordia. Il calciatore non ha avuto nessuna particolare conseguenza sanitaria. Ma, considerando la dinamica del sinistro, l'equipe medica ha deciso comunque di portarlo in pronto soccorso al nosocomio della città per accertamenti che hanno dato esito negativo. Il mediano è quindi a completa disposizione di mister Sottil.